Modugno: "C'è la volontà di Mertens e il Napoli di continuare insieme. Delusione per lo scudetto, il massimo non è bastato"

Francesco Modugno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Nessuno come Lavezzi è riuscito ad arrivare alla gente dopo Maradona. Il Napoli voleva arrivare primo e aveva la possibilità di farlo. Allo stesso tempo poteva arrivare quindi, Roma e Atalanta erano le squadre con più aspettative all’inizio. Tutti hanno fatto il massimo, ma non è bastato e spesso nel calcio e nella vita accade anche questo. C’è la volontà da parte del Napoli e di Mertens di continuare insieme, questo avverrà se ci sarà voglia di venirsi incontro su cifre e tutti questi accordi”.