Modugno: "Bene il Napoli e benissimo la Juve. Per vincere a Torino serve una gara che rasenti la perfezione"

Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Bene il Napoli e molto bene la Juventus. Era da tempo che non si vedeva una Juventus così, con un potenziale così forte. Per vincere a Torino devi sempre fare una prestazione che rasenti la perfezione. La Juve continua ad avere il potenziale più importante del nostro campionato. Quando vai lì e trovi quella Juve, è difficile. Il Napoli era sotto ed ha provato a fare di più. Peccato che l'ha aperta troppo tardi, perché mancavano pochi minuti dopo il gol di Insigne. Osimhen ha fatto molto bene. Ha dato energia, vigore e pesantezza all'attacco del Napoli. Osimhen in campo aperto può essere devastante. Ovviamente non critico e giudico le scelte dell'allenatore".