Misevski: "Elmas-Napoli? L'ho chiamato, ha un accordo con Ramadani. In Macedonia non c'è giorno che non si parli di lui"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Zoran Misevski, giornalista macedone

"Sono appena tornato dall'Italia, sono stato a Udine per la finale dell'Under 21 e devo dire che l'Italia è caldissima!

Elmas è un giocatore fantastico e nessuno credeva potesse crescere così tanto in così pochi anni. Ha fatto il protagonista nell'Under 21, è stato il giocatore più giovane a giocare nella Nazionale maggiore e in Macedonia non c'è giorno che non si parli di Elmas. Ha origini turche, ma ha scelto subito la Nazionale macedone. Ha classe e tanto carisma e grazie agli allenatori olandesi è cresciuto tantissimo.

Si parla tanto di Napoli in chiave Elmas, un mese fa invece è stato vicino all'Inter. Conosco il giocatore, l'ho chiamato, ma non sa nulla anche perchè due settimane ha fa fatto un accordo con Fali Ramadani e probabilmente lo venderà bene".