Mirabelli su Gattuso: "Qualche volta esagera per tutelare i suoi giocatori"

Napoli Calcio - Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non sono d’accordo sul fatto che la responsabilità sia di Gattuso, lui lo dice per difendere i suoi giocatori. Lui è molto bravo in queste condizioni, riesce a tirare il meglio dai suoi ragazzi. Oggi si vede tutto nero al Napoli ma bisogna vedere i motivi di queste difficoltà. Nel Napoli le cose non stanno come tutti ci aspettavamo, però sono convinto che il cammino è ancora lungo. Se una squadra subisce tre gol non è colpa solo del reparto difensivo, ma di tutti i reparti. L’Europa League è ancora in ballo come la qualificazione in Champions League. Gattuso alle volte esagera per tutelare i suoi giocatori mettendo sempre il suo faccione”.