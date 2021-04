Mirabelli: "Sbagliato additare Agnelli e Marotta come il male del calcio, ma nello sport deve prevalere la meritocrazia"

Serie A - Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Sono contro la gogna mediatica per Agnelli, Marotta e i protagonisti dell'iniziativa Super League che vengono additati come il male del calcio. Voglio chiarire che il calcio debba essere assolutamente basato sul merito sportivo ed è una cosa indispensabile. Adesso è opportuno che passi qualche giorno e poi ci si sieda intorno ad un tavolo per trovare una soluzione che faccia il bene del calcio".