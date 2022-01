Mirabelli: "Insigne? Non c'è stata trattativa, il Napoli aveva deciso il futuro del suo capitano da tempo"

Il dirigente sportivo Massimiliano Mirabelli parla in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio del Napoli e dell'addio di Insigne:

Che ne pensa del lungo addio tra Insigne e il Napoli?

"La mia idea è che questa trattativa così lunga non sia stata. Mi sembra non ci sia stata proprio una trattativa. Insigne voleva rimanere a Napoli ma la società aveva fatto un altro tipo di scelte. Ora va in MLS, trova un contratto impossibile in Europa ma dispiace che uno come lui vada via da Napoli e dall'Italia. Non me lo immaginavo... Visti gli applausi, comunque, penso che la gente abbia capito che fosse stato per lui non avrebbe mai lasciato".