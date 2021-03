Mirabelli: "Gattuso ha molti estimatori, ovunque andrà lavorerà sempre al meglio"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Kessié e Chalanoglu sono rimasti al Milan solo perché nessuno li ha presi, buon per i rossoneri che si ritrovano due grandissimi giocatori, li volevano mandare via. Milan-Napoli? Mi aspetto un match molto importante, intenso. Siamo arrivati ad un punto dove si deve sbagliare sempre di meno per l'approdo in Champions League. Milan-Napoli è una partita molto sentita, chi scenderà in campo darà sempre il massimo. Il pronostico è difficile perché può succedere veramente di tutto. E' una gara da tripla, sarà sicuramente bella e molto intensa. Commisso voleva Gattuso allenatore e Mirabelli direttore alla Fiorentina? Su Mirabelli dico di no, ma su Rino risponderà lui. Gattuso ha molti estimatori, è bravo e preparato. Sono sicuro che ovunque andrà lavorerà sempre al meglio".