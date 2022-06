Minotti su Koulibaly: "Non ci sono giocatori insostituibili, ma se il Napoli rinuncia allora..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Parma Lorenzo Minotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Minotti:

“Kalidou Koulibaly? Condivido le dichiarazioni di Fabio Cannavaro, ma ci sono sempre delle cessioni nel calcio e dei calciatori di riferimento a cui non si può rinunciare quando si hanno ambizioni importanti. Ci sono giocatori carismatici e fondamentali che sono dei punti di riferimento per tutti, andrà fatta una valutazione da parte del Napoli per fare tutto il possibile pur di trattenere un giocatore che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e che si è amalgamato benissimo nella realtà napoletana.

Non ci sono giocatori insostituibili, Spalletti ha trovato soluzioni anche quando c’erano problemi con infortuni e squalifiche, ma alcuni giocatori vanno al di là dell’aspetto tattico e sono i leader dello spogliatoio e per i tifosi. Queste doti sono frutto di un percorso, e Koulibaly fa parte dell’ambiente Napoli da tanti anni: col suo carattere ed il suo carisma ha dimostrato di poter essere uno di quelli su cui basare le fondamenta per un nuovo progetto. Poi per carità, è il Napoli che decide e se decide di rinunciare a Kalidou e a Mertens dopo Insigne è ovvio che debba rivedere i suoi obiettivi stagionali”