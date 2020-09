Minotti: "Sceglierei Politano e non Lozano nel 4-2-3-1 di Gattuso"

Ultimissime calcio Napoli - Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma e della nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Parma-Napoli alla prima, mi incuriosisce molto Gattuso perchè le basi le ha messe ed il Napoli deve trovare l'identità che è mancata in parte l'anno scorso. Siamo curiosi tutti di vedere Osimhen che va a completare il reparto offensivo. A centrocampo il Napoli, dopo gli acquisti di gennaio, ha trovato la quadratura. Il problema resta in difesa dove va fatta chiarezza sulla questione Koulibaly, il prima possibile bisognerà decidere se farlo restare o cederlo. Il Parma è un grosso punto interrogativo, ha perso Kulusevski e Gervinho dovrebbe andar via. Poi bisognerà capire quanto inciderà Liverani, il cambio di allenatore potrebbe avvantaggiare il Napoli visto che c'è poco tempo per prepararsi. 4-2-3-1? Se si vuol giocare un calcio di qualità si può fare, ma bisognerebbe trovare degli equilibri tra i giocatori d'attacco. Più che Lozano a destra mi affiderei a Politano che ha più gamba. Una squadra deve avere più soluzioni nell'interpretare le gare".