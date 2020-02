Minotti: "Quando Mertens viene messo in discussione non rende come al solito. Era da tempo che non lo vedevo così"

Ultime Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Lorenzo Minotti, ex difensore di Parma e Cagliari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli mi è sembrata una squadra applicata e concentrata su ciò che chiede l'allenatore. A Gattuso piace andare ad aggredire alto, ma non può permetterselo ora. Il Napoli ha preparato la gara di ieri con grande applicazione, ha lasciato il palleggio agli avversari per poi uscire fuori. E' andato tutto secondo regola, la squadra ha rischiato pochissimo in fase difensiva ed in fase offensiva ha giocato spesso nella metà campo avversaria, poi è stata cinica a trasformare con Mertens quella palla goal. Mertens? Prima di rinunciare ad un calciatore come lui ci penserei. Ha qualità superiori alla media, bisogna trovare la giusta mediazione tra le richieste del calciatore ed il budget della società. Lui è stato un po' riconsiderato, Gattuso l'ha rimesso al centro del gruppo e lui ha subito risposto presente. Quando viene messo un po' in discussione si intristisce e non rende come al solito. Ieri ripiegava continuamente, era il primo ad andare in pressing. Era da tempo che non lo vedevo così".