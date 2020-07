Minotti: "Prova di forza a tratti dell'Udinese! Gioiello di Politano: fin qui ha deluso, magari doveva solo sbloccarsi"

Ultime notizie calcio Napoli - Lorenzo Minotti, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’Udinese ha fatto una prova di forza a Napoli, ha tenuto a lungo il pallino del gioco anche se iniziano ad essere tante le partite buttate via dalla squadra di Gotti. Politano fin qui non ha convinto tantissimo ma Gattuso tiene molto a lui, gli piacciono le sue caratteristiche. Quest’anno ha reso meno delle aspettative. Oggi ha tirato fuori questo gioiello, magari doveva solo sbloccarsi mentalmente. Chi subentra nel Napoli lo fa con convinzione, non vedo facce tristi”.