Ministro della Salute, il consulente Ricciardi: "E' possibile riaprire gli stadi rispettando le misure di sicurezza"

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“In giro per il mondo vediamo situazioni drammatiche, sia nei paesi ricchi che nei paesi poveri. Ci sono persone che vivono in venti nelle case. Dobbiamo stare attenti dopo i sacrifici fatti ed abbiamo ridimensionato la circolazione del virus. La situazione non è finita, se allentassimo la guardia facendo entrare persone da certi paesi potremmo tornare in piena emergenza come è accaduto all’Israele. Dobbiamo intercettare il virus prima che ci siano i sintomi, dobbiamo essere bravi nel tracciare e nel trattare. Abbiamo pochi casi in Italia, ma dobbiamo prepararci a quando i casi saranno di più. Vedo che l’app Immuni l’hanno scaricata in pochi, ma quando i casi saranno molti sarà utilissima. Mascherina? Ci sono capi saldi che dobbiamo avere come usare la mascherina, il lavarsi le mani etcetera. E’ illusorio pensare che il virus sia passato, può tornare da un momento all’altro. Nei Balcani sta dilagando, in Serbia hanno fatto manifestazioni politiche e sportive ed ora hanno migliaia di casi. Riaprire gli stadi? Ci sono molte regioni italiane dove la diffusione del virus è ridottissima e certe cose si potrebbero tornare a fare, tranne riaprire le discoteche. Le attività all’aperto si possono riprendere. Non si possono riaprire gli stadi per decine di migliaia di persone, ma rispettando le misure di sicurezza è possibile”.