Ministero della Salute, il sottosegretario Costa: "Stadi aperti per le ultime due di campionato, domani incontro decisivo"

Andrea Costa, sottosegretario al ministero della salute, con delega allo sport, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per parlare anche del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Giovedì incontrerò il presidente Dal Pino e parleremo della questione stadi. Stiamo riflettendo sulla riapertura parziale degli impianti per la finale di Coppa Italia e per le ultime due di campionato"

Il Napoli giocherebbe l'ultima di campionato in casa contro l'Hellas Verona a porte aperte con capienza ridotta, in contemporanea con Atalanta-Milan e potrebbe essere decisiva la doppisa sfida alla qualificazione alla Champions League.