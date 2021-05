Milik: "Sto bene al Marsiglia, gioco e segno! Ho un contratto con l'OM, il mio futuro dipende anche dal club"

Ultimissime calcio Napoli - L'ex azzurro Arkadiusz Milik è stato prepotentemente accostato alla Roma in caso di approdo in panchina di Maurizio Sarri. Ma l'attaccante sembrerebbe trovarsi bene in Francia, all'OM dove potrebbe restare anche l'anno prossimo.

Arek Milik infatti ha parlato ai microfoni di Canal+, così:

"A Marsiglia sto bene, non ho mai detto che volevo lasciare questa città. Sono molto felice qui: gioco, segno e mi sento bene. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia, il mio futuro dipenderà anche dal club".