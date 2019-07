Milik: "Resto concentrato sul campo, non ascolto le voci di mercato. Sarri? Non mi interessa cosa sta facendo"

Notizie Calcio Napoli - L'attaccante del Napoli Arek Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, tra voci di mercato e gli obiettivi per la prossima stagione.

"Vogliamo vincere, ci proviamo da diversi anni però non ci riusciamo. La Juventus ha fatto una grande stagione lo scorso anno, vincendo tutte le partite per circa sei o sette mesi e per noi era difficile stare dietro di loro, al loro passo.

Però quest'anno vogliamo vincere, abbiamo un allenatore che ha grande esperienza. Personalmente lo scorso anno ho fatto una buona stagione ma so che posso fare di meglio, posso fare più gol e aiutare la squadra. Devo restare concentrato su di me nonostante quello che dicono tanti giornalisti, ma io devo pensare al campo e a quello che faccio io. Non posso pensare a cosa pensa il presidente o l'allenatore, se vogliono comprare un altro centravanti.

Sarri? Ti dico la verità: non mi interessa tanto cosa sta facendo mister Sarri. E' un grande professionista, sono sue scelte e dobbiamo rispettarle"