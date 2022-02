Milanese: "Napoli-Inter non è decisiva! Gli azzurri devono vincere per sognare lo scudetto"

Mauro Milanese, ex difensore di Napoli e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gazzetta.it:

"Per vincere lo scudetto il Napoli deve cercare di vincere stasera. Il pubblico può essere un'arma a doppio taglio perché ti spinge talmente tanto che puoi prendere qualche ripartenza. Non è decisiva, l'Inter ha due risultati su tre. Chiaro che la vittoria di una o dell'altra dà grande convinzione.

Spalletti è partito col piede giusto e ha tenuto botta, ma mi ha sorpreso anche Inzaghi. Sta facendo bene giocando un calcio di qualità superiore a quello dell'anno scorso. Koulibaly? Deve giocare, uno con quella fisicità e l'adrenalina di queste partite, l'aspettativa che vive Napoli per questa gara, un'ora e mezza la gioca. Atleti di quella partita devono essere pronti a giocare tre partite a settimana.

Osimhen è devastante a campo aperto, Dzeko è più da temere in area di rigore. Ha caratteristiche da uomo di sponda, viene incontro, l'altro attacca più la profondità e allunga l'avversario per poi trovare il compagno. Mertens? Non dimostra neanche 35 anni, ha baricentro basso, passo stretto, veloce, intelligente. Ha ancora la forza di fare la giocata. Non si può fare a meno di giocatori che fanno la differenza".