Milanese: "L'Inter ha due risultati su tre, può lasciare il gioco al Napoli e ripartire! Juve inferiore agli azzurri"

Ultime notizie calcio Napoli - A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Napoli, Mauro Milanese:

Sulla vittoria dell'Inter in Coppa Italia ed il derby perso:

Sulle nuove prospettive della Juventus:

"E' obbligata anche senza acquisti ad arrivare tra le prime quattro. Lo scorso anno ha sbagliato la stagione, nell'epoca Ronaldo è mancato il campionato. Gli acquisti di gennaio possono renderla pericolosa, la Juve però è leggermente indietro rispetto alle altre. Il distacco dalla prima è notevole, una può anche cedere, l'Inter ha potenzialmente 11 punti di distacco, ma tutte e tre è difficile. Vederla fuori dal quarto posto non rispecchia la rosa e la forza della Juventus, ma Milan, Napoli ed Inter giocano meglio e sono più 'squadra'. Non credo ce la faccia a recuperare i punti di distanza".

Sulla Roma che sta deludendo:

"Non sta sorprendendo, più che deludendo. O loro o la Lazio possono sorprendere in positivo, al momento stanno facendo un campionato mediocre, ma siamo abituati al fatto che una delle due insidi sempre il quarto posto. Ora stanno facendo meno rispetto alle aspettative".

Sulla partita tra Napoli ed Inter:

"I nerazzurri hanno due risultati su tre, con una partita in meno e stando avanti anche il pareggio potrebbe accontentarli. Potrebbero giocare di ripartenza, lasciando il Napoli in attacco, perché hanno gente di gamba che può fare male. Per il Napoli è importante, giocano in casa e può fare una vittoria che anche se non è quella finale, darebbe fiducia per il proseguo del campionato".