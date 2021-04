Milanese a Kiss Kiss: "Se Conte vuol far la partita subirà le ripartenze di Osimhen"

Napoli - Mauro Milanese, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Partita affascinante tra Napoli e Inter. L'Inter può vincere lo scudetto dopo tanti anni di Juve e il Napoli ha il suo obiettivo da raggiungere che è la Champions. Se l'Inter fa la partita potrebbe soffrire le ripartenze di Osimhen. Il nigeriano ha bisogno di spazio per partire e di campo. Penso che Conte dovrà gestire bene la partita e non sarà molto offensivo per evitare di far ripartire il Napoli. Credo che l'Inter sarà attendista mentre Gattuso deve scegliere la strategia della partita che vuole fare. Per Conte anche un pareggio va bene, mentre il Napoli deve vincere".