Milan, Saelemaekers: "Scudetto? Vinciamo con l'Inter e con una loro gara storta torniamo primi"

Serie A - A DAZN parla Alexis Saelemaekers, tra i protagonisti del 4-2 di Empoli col suo Milan. "Mi piace giocare su entrambe le fasce, a inizio gara però è stata dura: l'Empoli ha giocato bene, poi nel secondo tempo abbiamo fatto vedere di essere una grande squadra alzando il livello. Avere giocatori forti in rosa è una cosa importante per me -spiega il belga-, sono giovane e devo crescere: lavoro per migliorare ancora. La lotta Scudetto? La Serie A non è mai vinta prima, basta vincere con l'Inter al ritorno e poi possono fare anche una gara storta e possiamo tornare noi primi".