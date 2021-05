Milan, Pioli: "Voto positivo al nostro campionato? No, domani è troppo importante!"

Calcio Napoli - Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha fatto il punto sulla stagione che sta per concludersi e sulla gara di domani con l'Atalanta:

“Voto positivo alla stagione del Milan? No, perché le valutazioni si fanno alla fine. Nella partita di domani c’è tanto, c’è troppo. I voti li faremo voi, ma le valutazioni si fanno a fine campionato. Non conta niente dove siamo oggi: meritatamente siamo terzi in classifica e quindi saremmo in Champions. Ma conterà quello che succederà domani sera”.