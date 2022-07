Calciomercato Napoli - In conferenza stampa pre raduno ha parlato l'allenatore del Milan Stefano Pioli e ha risposto ad una domanda su Dybala e De Ketelaere: "Sono due profili molto diversi. Io so che ho alle spalle dirigenti molto capaci che prenderanno decisioni migliori per migliorare la squadra.

Dybala è sostenibile nel suo calcio?

"Tutti i giocatori bravi e disponibili a giocare di squadra sono utili per giocare nel Milan".