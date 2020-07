Milan, Pioli: "Ottimo risultato contro un ottimo Napoli. Non ho nulla da recriminare ai miei giocatori. Su Donnarumma ed Ibrahimovic..."

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa, dallo stadio San Paolo, dopo il pareggio contro il Napoli:

"E' difficilissimo mantenere certi standard, sarà un finale di campionato molto dispendioso. Eravamo reduci da una gara fantastica, nel primo tempo il Napoli ha giocato meglio di noi, ma siamo stati bene in campo con aggressività nella seconda parte di gara. Questo pari è un ottimo risultato contro un'ottima squadra, non ho nulla da recriminare ai miei se non qualche passaggio sbagliato. Donnarumma? Sul primo goal non è stato semplice per lui, non è stata una sua incertezza. Sta avendo un rendimento eccezionale e sono molto soddisfatto delle sue prestazioni. Ibrahimovic? E' normale che s'arrabbi quando esce, ma non s'è arrabbiato per il cambio, ma perchè crede che può fare di più. A fine gara ha fatto i complimenti ai compagni e vuol dare una mano fino alla fine. Obiettivi? Saranno sei partite difficilissime per tutti, per noi, per il Sassuolo, per il Napoli, per la Roma ed il Verona. Se vogliamo centrare l'Europa bisogna far tanti punti, sei partite sono ancora tante e c'è bisogno di tutte le energie che abbiamo. Dobbiamo restare concentrati. Rimpianto Champions? I conti si fanno alla fine, non è il momento dei rimpianti. Vogliamo dare il massimo come abbiamo sempre fatto, in fondo lavoriamo insieme da cinque mesi e per costruire ci vuol tempo. Dobbiamo consolidarci e migliorarci. In questa squadra tutti i giocatori sono pronti, chi scende in campo fa sempre bene. Sfrutterò i cinque cambi perchè le fatiche si fanno sentire. Paquetà? Credo che abbia lavorato tanto per la squadra, mi serviva uno che entrasse in mezzo al campo. Nel primo tempo tutto il Milan non ha fatto benissimo, è un giocatore di qualità".