Milan, Pioli: "Mi aspettavo il Napoli in lotta per il titolo, ha una rosa molto profonda"

Ultime notizie calcio Napoli - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco un estratto riportato da Tuttomercatoweb:

"Il Napoli me l'aspettavo, non ha cambiato niente e anzi ha aggiunto Anguissa, giocatore molto forte che conoscevo. Ha un allenatore molto bravo e una squadra tra le migliori del campionato, con una rosa molto profonda. Che possa essere una pretendente allo scudetto lo sapevo dall'inizio. Il campionato è lungo, l'Atalanta ha dieci punti ma è sempre partita un po' più lenta. Il campionato sarà molto equilibrato, saranno tante le squadre che lotteranno per le prime quattro posizioni, però io sono contento della mia squadra. Il fatto di non aver potuto lavorare a pieno regime con tutti è una cosa... ma ci vuole un po' di tempo e ci potremo togliere delle soddisfazioni".