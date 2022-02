Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il derby vinto grazie a una doppietta di Giroud che ha ribaltato il vantaggio iniziale dell'Inter:

"L'acquisto di Giroud o il fatto che il club abbia inserito dei giocatori che hanno già vinto qualcosa. Chi non ha mai vinto non sa cosa serve per vincere. E con chi ha vinto qualcosa alzi il livello. Sono segnali importantissimi che i giovani stanno recependo".