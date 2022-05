Milan, Pioli: "Bene fin qui, ma dovremo essere i migliori fino alla fine"

Ultime calcio - Vigilia importante per il Milan di Stefano Pioli che domani affronterà l'Atalanta nella penultima gara del 2021/2022. Queste le sue parole in conferenza stampa:

"Domani avere uno stadio tutto rossonero non può che darci più carica ed energia, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi nel sostenerci. A me interessa aver visto la squadra attenta, che ha lavorato bene e con serenità. Altre emozioni non ci sono, solo attenzione e concentrazione. Il Milan domani dovrà affrontare la partita con consapevolezza, del momento e della propria qualità. Il percorso è iniziato 2 anni fa, abbiamo superato tappe positive e negative. Fino ad oggi siamo stati bravissimi, dovremo essere migliori da qui alla fine".