Milan, Maldini: "Il club è sopra tutti, i calciatori passano e il club resta"

Serie A - Paolo Maldini, in una lunga intervista al mensile So Foot ha parlato dei piani della società rossonera: "La verità è che il club è al di sopra di chiunque perché i giocatori passano e il club resta. Ci sono giocatori che lasciano un segno diverso di altri e Zlatan ne fa parte. E’ un motivatore e in sé un personaggio che può sembrare difficile da gestire, ma per chi sa sfruttarne tutte le sue qualità è una risorsa enorme. Il club è al di sopra di ogni giocatore e vale per tutti: è il nostro modo di concepire il mestiere di dirigente e sarà sempre così".