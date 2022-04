Milan, Kalulu: "CHi il più difficile da marcare? Mai vista la convinzione di Osimhen, devi stare sempre concentrato"

Pierre Kalulu al Milan è l’uomo del momento. Aveva fatto rumore la scelta di Maldini di non prendere un altro difensore visto l’infortunio Kjaer nel mercato di gennaio. Probabilmente conosceva le doti di questo promettente francese classe 2000. Carlo Pellegatti l’ha intervistato per Starcasino Sport:

«Sapevo che qualche squadra importante mi voleva, ma non sembravano interessamenti concreti. Quando mi ha chiamato Maldini un sogno è diventato realtà. Arrivato a Milanello ho capito che ero al Milan. Nel periodo del Covid non ho visitato nulla, ora sono emozionato se ci penso. Se preferisco giocare terzino o centrale? Mi fanno sempre questa domanda, ma la risposta ce l’ha l’allenatore, non io. Terzino o centrale non è uguale, ma pur di stare negli undici titolari sono disposto a far tutto. Da centrale dai un’impressione differente, questo sì»