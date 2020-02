Moviola Milan Juventus, RAI: "Il rigore nel finale non c'è! Rizzoli disse che non bisognava fischiare falli del genere..."

Ultimissime calcio - Tiziano Pieri, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gomitata di Rebic su Cuadrado? Secondo me la gomitata arriva, e qui manca un calcio di rigore ai bianconeri. Rigore ai bianconeri nel finale? Per me non c'è differenza rispetto all'episodio che vedemmo fischiato contro Cerri in una partita tra Cagliari e Brescia. Rizzoli stesso disse dopo che non era da fischiare il calcio di rigore, e l'episodio mi sembra molto simile. Ecco perché per me non c'era rigore".