Milan, Giroud: "Non ho ancora capito bene l’annullamento del gol al Napoli"

Napoli calcio - Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa:

"Bisogna fare due discorsi distinti. L’arbitro ha sbagliato e ha chiesto scusa. Lo abbiamo visto sulla sua faccia. Ne approfitto per dire che non ho ancora capito bene l’annullamento del gol al Napoli prima di Natale per la mia posizione giudicata di fuorigioco attivo. Ma dovevamo metterla a letto prima la partita con lo Spezia, potevamo segnare il 2-0. Dobbiamo utilizzare questa frustrazione in modo positivo. Tutti uniti per uscire da una situazione che ci vede con le spalle al muro. Vogliamo restare vicini all’Inter. Non abbiamo più jolly da giocare"