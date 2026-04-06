Milan, Allegri a Sky: "Nel primo tempo avremmo dovuto essere più lucidi nella metà campo offensiva! Serviva maggiore qualità"

Nel post gara di Napoli-Milan, match vinto dai partenopei grazie al gol di Matteo Politano, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prova della sua squadra. Ecco le sue parole.

Potevi allenare il Real?

“Pensiamo alla partita di oggi (ride, ndr)”.

Come valuta la gara?

“È stata una partita molto equilibrata. Nel primo tempo avremmo dovuto essere più lucidi nella metà campo offensiva. Abbiamo subito una ripartenza da una palla persa a centrocampo e, nella ripresa, abbiamo concesso altre transizioni. Serve maggiore qualità negli ultimi metri”.

Ora si guarda indietro?

“Era bello pensare di poter competere, ma le sconfitte contro Parma e Lazio nei momenti chiave hanno pesato. I 63 punti rispecchiano il nostro percorso. Dobbiamo restare tranquilli: durante una stagione ci sono sempre fasi complicate. Mancano 7 partite e dobbiamo ottenere i punti necessari per restare tra le prime quattro”.

Chi teme di più per la Champions: Como o Juventus?

“Non ci sono solo loro, ma anche Atalanta e Roma. Ci saranno tanti scontri diretti e credo che per arrivare tra le prime quattro serviranno circa 74 punti. Servono almeno 4 vittorie”.

Serve trovare soluzioni per tornare al gol?

“Rafa era fermo da 12 giorni, non si allenava. So che vi piacciono i numeri, ma ha avuto problemi fisici durante la stagione, prima al polpaccio e poi al pube, e non è ancora al meglio. Farlo giocare di più sarebbe stato rischioso. I cambi potevano incidere, ma la squadra ha comunque disputato una buona partita. Nkunku ha avuto qualche occasione e Fullkrug ha fatto bene. A volte si può vincere anche senza un centravanti. È stata una gara decisa da un episodio e loro sono stati più bravi. Ora dobbiamo archiviare la sconfitta e concentrarci sull’Udinese”.