Milan, acquistato il terreno per il nuovo stadio: spesi 40 mln

Il Milan si avvia a costruire in solitudine il proprio stadio a San Donato. Lo scorso 25 gennaio la Giunta Comunale del comune in oggetto ha dato l'ok alla variante urbanistica per l'area San Francesco dove dovrebbe essere realizzato l'impianto, e nella giornata di ieri i rossoneri hanno fatto un ulteriore passo in avanti. Ossia acquistando l'area dove sorgerà il tanto atteso stadio da 70mila posti. Giovedì infatti, come anticipato dal collega Carlo Pellegatti, è andato in scena il rogito con i 19 volte Campioni d'Italia che hanno sborsato 40 milioni di euro per fare proprio il vasto terreno. L'obiettivo in Via Aldo Rossi è di inaugurare la struttura nel 2028. A riportarlo è Sportmediaset.