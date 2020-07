Mesto: "Gattuso ha fatto benissimo da quando è arrivato a Napoli, spero possa continuare così anche l'anno prossimo!"

Ultime notizie calcio Napoli – Giandomenico Mesto, ex calciatore di Napoli e Genoa, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"L’Atalanta ha dimostrato di riuscire a mettere sotto chiunque e di riuscire a battere chiunque, non mi sento di rimproverare nulla alla squadra di Gattuso. Rino ha fatto benissimo da quando è arrivato a Napoli e mi auguro possa continuare così anche l’anno prossimo. Il Napoli ha trovato una ottima guida tecnica ed anche un grande uomo”.