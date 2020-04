Braida spegne i sogni nerazzurri: "Messi sta troppo bene al Barcellona"

Ripresa campionato Serie A - Messi Inter, Inter news: arrivano aggiornamenti importanti riguardo l'approdo del talento argentino del Barcellona in Serie A. Secondo Braida il calciatore non si muoverà da Barcellona.

Messi

Messi-Inter, le ultime notizie

Calciomercato - Il dirigente sportivo Ariedo Braida è intervenuto durante Maracanà di ieri, nel pomeriggio di Tuttomercatoweb Radio, parlando così della possibilità di vedere Messi all'Inter il prossimo anno. Spenti però i sogni nerazzurri, al momento, con dichiarazioni molto convincenti del dirigente: "Sta troppo bene lì, non credo possa muoversi da Barcellona. E' amatissimo, è lì da quando era piccolo, difficile possa andare via. Lui guadagna già tantissimo, non credo abbia intenzione di andarsene".

Lautaro Martinez al Barcellona, parla Braida

"Io so che a loro piace. Hanno pagato clausole più grandi della sua. Io credo che abbia il profilo adatto al Barcellona, potrebbero anche prenderlo. Certo che il Coronavirus non so se abbia cambiato qualcosa. Poi magari l'Inter decide di tenerlo e rinnovargli il contratto".