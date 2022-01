Mertens via da Napoli, l'agente Mandato a CN24: "Giusto fare valutazioni sull'aspetto economico"

L'agente Tommaso Mandato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Mertens fa la differenza sia in campo che fuori dal campo, si è immedesimato molto nel contesto Napoli perché è un ragazzo intelligente. Ha avuto molto anche da Napoli e dal Napoli. Lo confermerei sempre da tifosi, ma da dirigente vedendo l'aspetto economico forse è giusto che vengano fatte determinate valutazioni. L'asse Torino-Milano è tornata, spero di essere smentito in futuro ma sembra che si tornerà con quei 3 posti Champions fissi divisi tra Juventus, Inter e Milan".