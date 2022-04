Mertens resta a Napoli, l'indizio a Dazn: "Pensiamo al prossimo anno, vogliamo lottare ancora per vincere. Speriamo arrivino grandi giocatori"

Le parole di Dries Mertens dopo Napoli Sassuolo a Dazn che svela tutto anche in vista della prossima sessione di calciomercato.

Napoli: le parole di Mertens sul futuro

Al termine della partita Napoli-Sassuolo sono arrivate le parole in diretta a Dazn di Dries Mertens:

"Tutta la squadra è delusa per quello che è successo. Sono qui da 9 anni, ma questo è quello più deludente per non averlo vinto. Le altre squadre non erano più forte di noi. Altre grandi squadre sono tutte dietro, siamo terzi ed è un peccato. Noi però dobbiamo rialzare la testa, andiamo in Champions e speriamo di combattere di nuovo il prossimo anno. Abbiamo sbagliato tutti, non possiamo mollare e anche noi volevamo vincere. In questi momenti anche brutti bisogna sempre restare insieme. Andiamo in Champions e speriamo che arrivino giocatori forti per fare belle cose. Anche se non è con me ci sono grandi giocatori, possiamo pensare al futuro. La Juve in passato era sempre più forte di noi, ma quest'anno non erano più forti di noi e dispiace".