Alvino: "Mertens-Napoli, c'è ancora speranza ma il club non rilancerà! Spalletti può essere decisivo"

Calciomercato Napoli. Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando del futuro di Mertens. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Fino a quando non sarà ufficiale il passaggio di Dries Mertens altrove, continuo a nutrire la speranza di vederlo nel capoluogo campano anche nella prossima annata calcistica.

Una notizia su Dries Mertens la do perché è sicura: il Napoli non andrà oltre l'offerta fatta pervenire al belga (oltre due milioni di euro a stagione, ndr). Ma ora la palla passa anche all'allenatore Luciano Spalletti. Credo che il mister possa essere fondamentale se uscisse allo scoperto e dicesse al club anche i motivi per i quali vorrebbe la conferma del centravanti ex Psv".