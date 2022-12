Mertens fa gli scongiuri: “Devo dire una cosa sullo staff del Napoli”

Napoli calcio, l'ex idolo dei tifosi azzurri Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de Il Mattino al termine dell'amichevole Galatasaray-Lazio giocata ad Istanbul contro il suo ex allenatore Maurizio Sarri. 'Ciro' ha trattatato diversi argomenti: dall'addio alla maglia azzurra, ai colpi estivi del calciomercato Napoli fino al rapporto col presidente Aurelio De Laurentiis e il pensiero sulla squadra di Spalletti. Ecco uno stralcio delle sue parole in merito alla corsa scudetto del Napoli:

"Problemi per il Napoli alla ripresa dopo la lunga sosta? Spero proprio di no (altri scongiuri, ndr). Lo staff azzurro è dotato di preparatori bravissimi, sono sicuro che lavoreranno alla grande e spingeranno sempre di più per far essere i calciatori pronti alla ripresa. C'è un vantaggio importante in classifica, bisogna tenerne conto. E poi non c'è solo il campionato, c'è anche la Champions: è un percorso difficile ma anche stimolante".