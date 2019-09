Mertens: "Chi ha giocato oggi ha fatto bene, con il Liverpool vediamo chi sarà titolare. Rinnovo? Dipende, vediamo..."

Ultimissime calcio Napoli - Dries Mertens, attaccante del Napoli calcio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Sampdoria, dove il giocatore è stato decisivo con una doppietta: "Oggi era importante anche dopo la Nazionale vincere, è difficile tornare anche per noi Nazionali e per chi torna dal Sud America. Il primo tempo un po' meno, il secondo abbiamo fatto tanto e bene. Scudetto? Lavoriamo partita dopo partita, ora dobbiamo iniziare a fare punti. Turnover in Champions? Chi ha giocato oggi ha fatto bene, ma le grandi squadre devono avere anche una panchina molto forte. Rinnovo? Vediamo, ora sto qua e non ho altri pensieri. Dipende, vediamo..."