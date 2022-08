Calciomercato Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"La napoletanità di Mertens non la puoi monetizzare. Puoi cacciare tutti i soldi che vuoi, ma non è un ingaggio faraonico che farà la differenza, Dries è napoletano dentro e la sua napoletanità non ha prezzo"