Mertens a Sky: "Morte Maradona un brutto momento per me, immagino per chi lo ha vissuto... Era difficile indossare la maglia stasera" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli – Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Rijeka di Europa League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La morte di Maradona è stato un brutto momento per me, immagino per chi lo ha vissuto a Napoli… E’ stato importante per la città e per tutto il sud. Voglio essere positivo. Gli ultimi ricordi che ho è di un uomo sorridente che amava il calcio. Mi sono scusato perché a volte il mio nome è stato accostato al suo. E' stato bello vederlo ma è un brutto momento ed oggi era una partita difficile. La partita non era facile al di là di quel che la gente può pensare, ora dobbiamo pensare a domenica. oggi era difficile mettere quella maglia, è sempre emozionante".