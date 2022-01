Mertens a Dazn: "Il rigore volevo tirarlo, ecco perchè l'ho lasciato ad Insigne. Dispiace che vada via e sul mio rinnovo..."

Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Salernitana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non è stata una vittoria facile, abbiamo avuto alcune occasioni senza concretizzarle. Loro hanno fatto un solo tiro, quando non fai il secondo vai in difficoltà "

Sul Rinnovo: "Ho detto quelle cose anche un po' scherzando, però è vero che voglio essere importante per questa squadra e per i miei compagni. Vedremo cosa succederà per il futuro".

Su Insigne: "Il rigore volevo tirare io, ma capisco che è un momento importante per lui. Mi mancherà, però ha fatto la sua scelta. Non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto per noi, è stato importante e lo sarà fino alla fine. Mi dispiace che vada via, ma va solo ringraziato. Lui vuole finire bene a Napoli. Noi gli dobbiamo dare un grande saluto e ringraziare.”

Sul campionato: "Il Venezia ha fatto una grande partita con l'Inter. Noi però dobbiamo guardare solo a noi"