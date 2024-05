Meret sui fischi a Di Lorenzo: "Non mi sono piaciuti, li meritiamo tutti"

Napoli - Alex Meret ha commentato i fischi al capitano Di Lorenzo dopo l'ultima partita di campionato:

“Non mi sono piaciuti i fischi a Di Lorenzo.È stato tutto il contesto che ha portato a questi fischi. Non li merita perlomeno, non li meritiamo tutti. Abbiamo fatto tutti una stagione al di sotto delle aspettative, non è stato di certo lui a fare peggio degli altri. Anzi siamo una squadra, quindi non mi sono piaciuti i fischi. Anche perché è stato il capitano dello scudetto, ha giocato tutte le partite, ha sempre fatto il massimo come tutti noi. Purtroppo non sempre quando dai tutto i risultati arrivano, quindi mi è dispiaciuto un po' per lui, però è un grande uomo e grande calciatore, quindi sicuramente tornerà alla grande".