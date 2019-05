Meret: "Cancellerei il gol subito da Lacazette! Annata importante, Ancelotti fondamentale per crescere! Sull'Europeo Under 21..."

Nei 26 nomi che Di Biagio ha inserito nella lista dei pre convocati in vista dell'Europeo Under 21 c'è anche quello di Alex Meret. Ci sarà pure lui dopo il 6 giugno, quando il Ct azzurro stilerà l'elenco definitivo. Il portiere del Napoli si è guadagnato la fiducia sul campo, chiudendo in crescendo una stagione iniziata malissimo con la frattura al braccio ma poi proseguita sempre meglio. 21 presenze totali, nove le volte in cui ha lasciato la porta inviolata. Non male per un ragazzo classe 1997 alla sua prima esperienza in un top club. Insomma, dietro al secondo posto del Napoli ci sono anche i suoi guantoni.

De Laurentiis compie 70 anni, che auguri gli fai?

"Gli facciamo tutti quanti gli auguri per questo compleanno, il presidente rappresenta una figura molto importante per noi - le parole del portiere azzurro in esclusiva a Sky Sport - E' un punto di riferimento ora e lo sarà per le stagioni a venire. E' sempre importante avere lui e lo staff vicini”

Quanto è stato importante anche Ancelotti?

"Sicuramente ci ha dato tanto, ha trasmesso subito un' impronta diversa ad una squadra che veniva da un ciclo ben definito. Averlo anche il prossimo anno sarà molto bello perché ci permetterà di dare continuità al progetto. Proveremo a seguire i suoi consigli per affrontare il prossimo campionato in modo migliore rispetto a quello di quest’anno, che comunque è stato positivo".

Quanto è difficile trovare le motivazioni per la sfida di Bologna?

"Fin qui, in questo finale, le abbiamo sempre trovate. Bisogna continuare così, gara per gara. E' importante saper dare tutto in partita anche se non ci sono obiettivi di mezzo, ne vale della nostra personalità. E’ giusto trovare le motivazioni per affrontare al meglio ogni avversario"

Qual è il gol che avresti evitato in questa stagione?

"Sicuramente il gol su punizione di Lacazette in Europa League, perché ha influito sul risultato della doppia sfida. La parata più bella? Quella con il Salisburgo sempre in Europa League mi è piaciuta molto".

Prossima sfida l'Europeo U21: che obiettivi hai?