Meret a DAZN: "Gol dell'Udinese? Ho chiamato la palla a Juan Jesus, fa male regalare punti così. Conte ci ha detto una cosa dopo la gara"

Notizie Napoli calcio - Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Udinese 1-1:

“Scontro diretto con l’Inter? Non ci pensiamo, siamo concentrati di partita in partita. Oggi non abbiamo trovato i tre punti, ma non dobbiamo dimenticare il percorso che stiamo facendo. Dobbiamo continuare su questa strada e cercare i tre punti contro la Lazio”.

Gol dell’Udinese? C’è sta un’incomprensione con Juan Jesus, io l’ho chiamata e forte non si è sentito sicuro ed ha deciso di calciare. Un peccato perchè si poteva evitare come disattenzione, dobbiamo stare attenti a non farlo accadere di nuovo. Fa male regalare due punti così, però bisogna mantenere la testa alta e pensare alla prossima partita”.

Parole di Conte nello spogliatoio? Il mister ci ha voluto ricordare cosa abbiamo fatto fino ad ora. Un pareggio in casa non ci lascia contenti, ma abbiamo incontrato una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà e non era una gara semplice. Conte ci ha detto di continuare così su questa strada, perché potremo toglierci belle soddisfazioni”.

Il gol di Ekkelenkamp? Ha avuto una traiettoria strana per come ha colpito il pallone, si è alzata e poi si è abbassata velocemente. Peccato perchè gli abbiamo regalato noi la palla, dobbiamo limare queste piccole cose che possono portarci a perdere punti da qui alla fine del campionato”.