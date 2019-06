Mercato Napoli, Pistocchi: "Serve un Cavani o Icardi, ho un altro interrogativo per il prossimo anno. Ancelotti? Da solo non può bastare"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. L'opinionista di SportMedasiet, Maurizio Pistocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sulla prossima campagna acquisti azzurra

"La Juve si sta comportandosul mercato come se non avesse vinto niente in questi anni andando a trattare de Ligt e Pogba. L'aver preso Sarri fa crescere ancora di più il potenziale di questa squadra, le altre sono lontane. L'Inter si è rinforzata, ma bisogna vedere come arriverà a fine mercato: al loro posto potrebbero arrivare Barella e Dzeko. Conte riuscirà a dargli stimoli importanti come fece quando prese la Juve settima. Ancelotti è bravissimo, ma da solo non basta perchè servono grandi calciatori. Il leader della difesa era Albiol, Manolas non lo è e non ha la personalità per guidare la difesa: è molto bravo nei recuperi, ma spesso fuori posizione e troppo irruento. per me il difensore deve prevedere e anticipare. Ho due dubbi: l'assetto tattico e se arriverà una prima punta di valore. Ho visto l'altra sera Cavani ed ho visto qualcosa di straordinario, il Napoli avrebbe bisogno di uno così là davanti. Vedrei bene anche Icardi"