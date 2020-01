Dalla Grecia, Stratis a CN24: "Rifiutata un'offerta del Napoli da 16 milioni per Tsimikas, pronto il rilancio! Su Manolas..."

Ultime notizie mercato Napoli - Nikos Stratis, giornalista greco di KingSport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Koutris non è nella lista UEFA mentre Tsimikas è tra i migliori dell’Olympiakos. E’ stata rifiutata una offerta del Napoli al club greco da 16 milioni di euro con la possibilità che gli azzurri possano alzare l’offerta fino a 18 milioni. E’ molto migliorato quest’anno. Anche in Grecia sono arrivate le voci relative al fatto che per far spazio a Tsimikas serve la cessione di Ghoulam. Manolas conosce il campionato italiano ma cambiare squadra è sempre difficile, ancor di più quando si arriva in un momento complicato. Le aspettative erano alte e quindi è possibile deludere queste aspettative se si pretende subito il massimo".