Meluso a Sky: "Impatto positivo di Calzona, può dare una scossa al Napoli! Commessi errori, ma ora meglio pensare a presente e futuro"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso, rilasciando alcune dichiarazioni:

“L’impatto di Calzona sul gruppo Napoli? Sicuramente positivo, si è visto in questi due allenamenti che ha potuto fare prima del Barcellona: si è vista una squadra subito reattiva, ha spiegato tre o quattro concetti e siamo fiduciosi nell’impatto iniziale, che come sempre quando c’è un cambio può dare una scossa psicologica alla squadra. Credo abbia dato qualcosa anche a livello tattico.

Le sue emozioni? Non le fa tradire, non si fa scoprire da questo punto di vista: è molto tranquillo e sereno, ha fatto un allenamento stamattina ripassando la parte tattica e le palle inattive, si è scaricato l’adrenalina e ne ha tanta. Ci aspettiamo serenamente una partita importante.

De Laurentiis come ha vissuto queste ore? Preferiamo pensare al presente e un po’ anche al futuro, qualche errore è stato commesso ma non è il momento di fare consuntivi. Avevamo impegni istituzionali con UEFA e Barcellona, la giornata di ieri è andata via con il primo allenamento, quella di oggi sul pranzo con il Barcellona. Ogni cosa va fatta convintamente”