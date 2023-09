Meluso a Mediaset: "Critiche esagerate, con Kvara nessun problema. Ambizioni in Champions? Ecco quali sono"

Notizie Calcio Napoli – Il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Infinity nel prepartita di Braga-Napoli:

"L’ambizione è di andare più avanti possibile, deve essere un’ambizione legittima per la squadra che ha vinto lo scorso campionato con 20 punti. Ha un potenziale molto alto, si vuole fare il meglio possibile ma davanti troviamo le squadre migliori d’Europa

Troppe critiche? Ha detto bene Mario Rui ieri, la squadra è rimasta pressoché simile. Le critiche sono state esagerate, c’è stato un piccolo passo indietro contro il Genoa ma abbiamo giocatori forti di caratura internazionale, ci riprenderemo.

Kvara ha avuto un atteggiamento normale, quando uno viene sostituito a volte non la digerisce bene ma non c’è stato nessun problema con il ragazzo. Con il Genoa non si è fatto bene ma nelle gare prima lo spartito è stato quello della scorsa stagione, sono certo che torneranno su quei livelli.

Ho sentito parlare di appagamento o senso di sazietà per lo scudetto, questi sono giocatori di caratura anche mondiale. Magari sentono il peso di questa responsabilità ed è una cosa fisiologica. Sono convinto che faremo un bel percorso, è una squadra ben guidata con ottime possibilità di fare un bel percorso sia in campionato che in Champions League”.