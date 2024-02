Meluso a Dazn: "Mazzarri ha la fiducia di tutti, normale poi si valutino i risultati! Zielinski ha fatto altre scelte, su Osimhen..."

Notizie Napoli calcio. Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Napoli-Genoa:

“Mazzarri gode della nostra fiducia, tutti lavoriamo per il bene del Napoli per arrivare il più alto possibile. Poi alcune strategie sono legate ai risultati, ma Mazzarri ha ampia fiducia di tutti e può vivere tranquillamente le sue gare. Poi strada facendo vedremo che succede”.

Su Osimhen: “E’ uno di quei classici giocatori a cui non piace perdere manco le partitine in allenamento. Lui ci mette sempre il massimo impegno e sulle grandi motivazioni non abbiamo dubbi.

Su Zielinski: “Visite con l’Inter? Non ci rimaniamo male, ha fatto alte scelte. Noi abbiamo provato di non fargliele fare anche con offerte importanti, ma ha scelto un’altra strada. In passato abbiamo avuto giocatori importantissimi in scadenza come Insigne e Mertens, non ho dubbi che lui onorerà il contratto fino alla fine”.