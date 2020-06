Meloni replica a De Luca: "Dovrebbe pensare più ai campani che a dare spettacolo. Quel che è accaduto a Napoli sarebbe successo ovunque"

Ultime notizie - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Live - Non è la D'Urso", replicando al governatore della Campania Vincenzo De Luca:

“Non lo so ma mi interessa poco quello che dice lui. Dovrebbe dedicare più tempo ai cittadini campani piuttosto che a dare spettacolo. Non abbiamo alcuna notizia di quello che ha concluso lui in questi anni. Quello di De Luca è un linguaggio appropriato? Se un esponente del centrodestra avesse parlato così di uno di centrosinistra cosa sarebbe successo? Detto ciò quello che è accaduto a Napoli sarebbe accaduto anche a Torino. Quando noi abbiamo organizzato la manifestazione del 2 giugno abbiamo fatto il possibile per evitare assembramenti”.